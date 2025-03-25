"Менеджер веде переговори": український боєць розкрив плани на майбутнє

Нещодавно Ярослав Амосов бився проти Кертіса Міллендера. Український боєць здобув видовищну перемогу в октагоні, здолавши суперника у першому раунді.

Перемога над Міллендером стала хорошим стартом для Амосова після паузи. Ярослав поділився планами стосовно продовження кар'єри у відомій спортивній організації, повідомляє 24 канал із посиланням MMA Junkie.

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Які плани в Амосова

Ярослав Амосов поділився доволі амбітними планами на майбутнє. Колишній чемпіон Bellator сподівається отримати контракт та битися в UFC.

Український боєць заявив, що угода з організацією, це велика мотивація для нього. Амосов заявив, якщо Дена Вайт дасть йому шанс, він хоче показати себе та завоювати титул.

Сподіваюсь, мій наступний бій буде в UFC. Зараз мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося. Я хочу показати світу, хто я є,

– сказав Амосов.

Нагадаємо, що Ярослав Амосов колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі. Український боєць зазнав першої поразки у 2023 році. До цього він провів 27 поєдинків, у яких здобув 27 перемог.