Победа над Миллендером стала хорошим стартом для Амосова после паузы. Ярослав поделился планами относительно продолжения карьеры в известной спортивной организации, сообщает 24 канал со ссылкой MMA Junkie.

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Какие планы у Амосова

Ярослав Амосов поделился довольно амбициозными планами на будущее. Бывший чемпион Bellator надеется получить контракт и драться в UFC.

Украинский боец заявил, что соглашение с организацией, это большая мотивация для него. Амосов заявил, если Дэна Уайт даст ему шанс, он хочет показать себя и завоевать титул.

Надеюсь, мой следующий бой будет в UFC. Сейчас мой менеджер ведет переговоры с Шоном Шелби, и я имею большое уважение к нему. Посмотрим. Я хочу показать миру, кто я есть,

– сказал Амосов.

Напомним, что Ярослав Амосов бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. Украинский боец потерпел первое поражение в 2023 году. До этого он провел 27 поединков, в которых одержал 27 побед.