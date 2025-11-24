Визначився дебютний бій Амосова в UFC: суперник та дата поєдинку української зірки

Колишній володар титулу Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов отримав свій наступний бій. Суперником українського бійця буде американець Ніл Магні.

Поєдинок відбудеться 13 грудня 2025 року у рамках турніру UFC Vegas 112 у США. Це буде дебютний бій для Ярослава Амосова в UFC, пише 24 Канал із посиланням на BestFightPicks.

Оце так Відомий боєць заговорив про бій проти чемпіона UFC, який хотів битися з Усиком

На коли запланований дебют Амосова в UFC?

Напередодні український боєць став частиною антидопінгової програми UFC. Після чого Амосов на своїй сторінці в інстаграмі анонсував наступний бій, натякнувши на підписанні контракту із Абсолютним бійцівським чемпіонатом.

"Дата та суперник узгоджені, контракт підписано. Чекайте на офіційні новини від UFC", – написав Ярослав.

Цікаво, що наприкінці березня 2025-го Амосов розповідав, що його менеджер веде перемовини з Шоном Шелбі.

"Мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося. Я хочу показати світу, хто я є", – слова Ярослава процитувало джерело MMA Junkie.

Що відомо про Ярослава Амосова?

Востаннє українець виходив в октагон у середині березня 2025 року, коли провів бій у рамках турніру Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії (США).

Вже у першому раунді Амосов змусив Кертіса Міллендера здатись після задушливого прийому. Ярослав здобув 28-му перемогу у кар'єрі при одній поразці від Джейсона Джексона з Ямайки. Відзначимо, що якраз після цього фіаско українець втратив свій чемпіонський пояс Bellator.

У вересні минулого 2024-го року в Амосова закінчився контракт із Bellator.

Нагадаємо, що український боксер Віктор Постол відверто розповів у коментарі Vringe, чи хотів би провести бій в октагоні.

"По-перше, це дуже травматичний вид спорту. Бокс – травматичний, а це ще травматичніший. Плюс треба вміти боротися, працювати ногами. Тож можна сказати, що такого не буде", – сказав Постол.