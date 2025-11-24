Определился дебютный бой Амосова в UFC: соперник и дата поединка украинской звезды

Бывший обладатель титула Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов получил свой следующий бой. Соперником украинского бойца будет американец Нил Магни.

Поединок состоится 13 декабря 2025 года в рамках турнира UFC Vegas 112 в США. Это будет дебютный бой для Ярослава Амосова в UFC, пишет 24 Канал со ссылкой на BestFightPicks.

Вот это да Известный боец заговорил о бое против чемпиона UFC, который хотел драться с Усиком

На когда запланирован дебют Амосова в UFC?

Накануне украинский боец стал частью антидопинговой программы UFC. После чего Амосов на своей странице в инстаграме анонсировал следующий бой, намекнув на подписании контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

"Дата и соперник согласованы, контракт подписан. Ждите официальных новостей от UFC", – написал Ярослав.

Интересно, что в конце марта 2025-го Амосов рассказывал, что его менеджер ведет переговоры с Шоном Шелби.

"Мой менеджер ведет переговоры с Шоном Шелби, и я имею большое уважение к нему. Посмотрим. Я хочу показать миру, кто я есть", – слова Ярослава процитировал источник MMA Junkie.

Что известно о Ярославе Амосове?

Последний раз украинец выходил в октагон в середине марта 2025 года, когда провел бой в рамках турнира Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии (США).

Уже в первом раунде Амосов заставил Кертиса Миллендера сдаться после удушающего приема. Ярослав одержал 28-ю победу в карьере при одном поражении от Джейсона Джексона из Ямайки. Отметим, что как раз после этого фиаско украинец потерял свой чемпионский пояс Bellator.

В сентябре прошлого 2024-го года у Амосова закончился контракт с Bellator.

Напомним, что украинский боксер Виктор Постол откровенно рассказал в комментарии Vringe, хотел бы провести бой в октагоне.

"Во-первых, это очень травматичный вид спорта. Бокс – травматический, а это еще более травматичный. Плюс надо уметь бороться, работать ногами. Поэтому можно сказать, что такого не будет", – сказал Постол.