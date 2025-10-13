У суботу, 11 жовтня, відбувся великий вечір боксу у Палаці спорту в Києві. У рамках боксерської події свій бій провів Ярослав Харциз.

Суперником українського боксера став аргентинець Франко Андреас Кахала. Ярослав Харциз вже у другому раунді закінчив бій технічним нокаутом, а після протистояння поділився враженнями від швидкої перемоги, передає 24 Канал із посиланням на LuckyPunch.

Як Харциз прокоментував свою перемогу над Кахалом?

Після переможного поєдинку Харциз розповів про унікальність латиноамериканських боксерів, які постійно б'ються, аби протистояти цьому стилю боксу потрібно постійно рухатись рингом. За словами Ярослава, коли починаєш працювати ногами, то такі боксери як Кахала починають губитись.

Я виграв – я задоволений. Не можу сказати, що це була сильна опозиція, але потроху йду до своєї мети. Зараз не так просто привезти в Україну сильного опонента. За час підготовки до цього поєдинку в мене змінилося чотири суперники. Був також хороший аргентинець, але через обстріли він сказав, що травмувався і не зможе приїхати. Травмувався він чи ні – ми не знаємо, але суперники справді змінювалися часто,

– сказав український боксер.

Відзначимо, що крайня перемога у Києві дозволила Харцизу довести свою переможну серію вже до 8-ми поєдинків поспіль на профі-рингу (7 – нокаутом). Перед цим Ярослав у червні 2025-го нокаутував у першому раунді казаха Дастана Садуулу (дані BoxRec).

Що відомо про Ярослава Харциза?