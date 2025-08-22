Родина Олександра Усика регулярно ділиться у своїх соцмережах сімейним контентом. Дружина абсолютного чемпіона світу у хевівейті Катерина Усик виклала танцювальне відео доньок.

Головними зірками відео стала старша Єлизавета та молодша Марія. Відео танців доньок титулованого боксера вразило підписників, які стежать за соцмережами дружини чемпіона, пише 24 Канал із посиланням на TikTok Катерини Усик.

Як станцювали донечки Усика?

Марія намагалась скопіювати рухи старшої сестрички. Це відео неабияк розвеселило користувачів TIikTok, яким цей танцювальний та водночас милий ролик потраплявся у стрічці.

Також посеред відео у кадр вліз син боксера, який приніс їх собаку.

Відео танців доньок Усика

Раніше 24 Канал розповідав про обох донечок боксера – старшу Єлизавету та молодшу Марію. Нагадаємо, що обидві дівчинки залишаються жити в Україні, попри війну. 19 липня Усик переміг у реванші Даніеля Дюбуа, трішки відпочив із родиною в Іспанії, де живуть від початку повномасштабної війни його сини, після чого повернувся в Україну.

Також український абсолютний чемпіон світу у королівській вазі розповідав, ким хочуть стати у майбутньому його два сини Кирило та Михайло.