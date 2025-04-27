Колишній чемпіон світу прокоментував результат бою зірок британського боксу

Кріс Юбенк-молодший бився проти Конора Бена 26 квітня 2025 року у Лондоні. Бій відбувся в межах грандіозного вечора боксу Fatal Fury: City of the Wolves на арені Tottenham Hotrspur Stadium.

Боксери влаштували пекельну битву, з якої переможцем вийшов Кріс Юбенк-молодший. Джонні Нельсон прокоментував бій зіркових британських бійців, інформує 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Нельсон про бій Юбенк – Бенн

Джонні Нельсон поділився думками щодо бою між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном. Ексчемпіон світу вважає, що результат поєдинку повністю логічний.

Проте Нельсон заявив, що потрібно віддати належне Бенну. На його думку, Конор показав чудовий бій проти Юбенка-молодшого.

Я думаю, що переміг правильний боєць, але ви повинні віддати належне Конору, напівсередньоваговику, який показав такий виступ. Кріс наполегливо працював, і йому потрібно було щось, щоб подолати цю межу. Це було серце та душа,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що бій між Юбенком-молодшим та Бенном тривав усі 12 раундів. У результаті одноголосним рішенням суддів Кріс переміг Конора, який з першого раунду створив конкуренцію супернику.