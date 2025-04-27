Боксеры устроили адскую битву, из которой победителем вышел Крис Юбенк-младший. Джонни Нельсон прокомментировал бой звездных британских бойцов, информирует 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Нельсон о бое Юбэнк – Бенн

Джонни Нельсон поделился мыслями относительно боя между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Экс-чемпион мира считает, что результат поединка полностью логичен.

Однако Нельсон заявил, что нужно отдать должное Бенну. По его мнению, Конор показал великолепный бой против Юбенка-младшего.

Я думаю, что победил правильный боец, но вы должны отдать должное Конору, полусредневесу, который показал такое выступление. Крис упорно работал, и ему нужно было что-то, чтобы преодолеть эту черту. Это было сердце и душа,

– сказал Нельсон.

Напомним, что бой между Юбенком-младшим и Бенном продолжался все 12 раундов. В результате единогласным решением судей Крис победил Конора, который с первого раунда создал конкуренцию сопернику.