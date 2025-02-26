Чемпіон світу розбив яйце об обличчя суперника під час дуелі поглядів: відео підлого вчинку

У вівторок, 25 лютого, відбулась пресконференція та дуель поглядів напередодні бою Кріса Юбенка-молодшого проти Конора Бенна. Під час очної дуелі Юбенк-молодший відзначився підлим вчинком у бій свого майбутнього суперника.

Першій секунди дуелі поглядів минули традиційно тихо, а от далі Кріс почав щось говорити до Конора. Однак Бенн ніяк не реагував на заяви у свою сторону. Лише через декілька секунд дав відповідь зухвалому Юбенку-джуніору, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

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Провокація від Юбенка

Юбенк вирішив яскраво закінчити свою провокацію, вдаривши суперника по обличчю, розбивши на ньому яйце. Після цього вчинку ледь не спалахнула бійка. Охоронці завадили Юбенку та Бенну побитись раніше запланованого бою.

Відео, як Юбенк розбив яйце по обличчю Бенна

Відзначимо, що поєдинок відбудеться 26 квітня стадіоні англійського футбольного клубу Тоттенхем у Лондоні.

Слід додати, що Бенн підходить до очного протистояння із ідеальною статистикою – 23 перемоги у 23-х боях (14 – нокаутом). Натомість Юбенк-молодший оформив 34 звитяги у 37-х проведених зустрічах (25 – нокаутом) та зазнав трьох поразок.

У своїх останніх боях обидва боксери здобули перемоги. Юбенк-молодший здолав Каміла Шеремету, а Конор Бенн переміг американця Петера Добсона 3 лютого минулого року.