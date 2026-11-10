Боксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутом

Джош Фредріксен / Фото з instagram.com/betterbybreath_
Нещасний випадок забрав життя титулованого боксера Джоша Фредріксена. Спортсмену було усього 36 років.
В австралійському штаті Квінсленд загинув Джош Фредріксен. Про це повідомили в Австралійській федерації парашутного спорту, пише news.com.au.
Чим займався та як загинув Джош Фредріксен
Він був боксером напівважкої ваги (до 79,4 кілограма), а на професійному рингу провів 20 поєдинків: 13 перемог, 5 поразок та 2 нічиї. На піку кар’єри Джош володів поясом чемпіона Австралії.
Востаннє Фредріксен змагався у цьому виді спорту у березні 2025-го, коли вдало виступив у Таїланді, перемігши місцевого спортсмена технічним нокаутом у 4-му раунді.
Ще однією пристрастю австралійця був парашутний спорт. Відомо, що за час занять цим видом діяльності він здійснив понад 100 стрибків.
Нещасний випадок стався на майданчику Skydive Ramblers у Тугулуеї, розташованому на північний захід від Брисбена. За попередніми даними, парашут Фредріксена розкрився штатно, однак незадовго до приземлення він потрапив у зону турбулентності.
Унаслідок цього Джош сильно вдарився об землю. Від отриманих травм парашутист помер у лікарні того ж вечора.
Що відбувається після загибелі Джоша Фредріксена
Відомо, що друзі колишнього боксера організували збір для його родини. Сума пожертвувань перевищила 25 тисяч доларів.
Наразі усі обставини трагедії розслідує поліція штату Квінсленд.
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