Російський боксер зазіхнув на бій з Ломаченком
- Російський боксер Заур Абдуллаєв висловив бажання битися з українцем Василем Ломаченком, назвавши його легендою.
- Ломаченко очікує на результати МРТ для визначення свого майбутнього у боксі через проблеми зі спиною.
- Віцепрезидент Top Rank назвав потенційних суперників для Ломаченка, серед яких Кейшон Девіс, Джервонта Девіс і Реймонд Мураталья.
- Василь Ломаченко має 21 професійний бій з 18 перемогами (12 нокаутом) та трьома поразками, останній бій провів у травні 2024 року.
Доля Василя Ломаченка на професійному ринзі наразі невідома. В українського боксера є проблеми зі спиною, які можуть змусити його повішати рукавички на цвях.
Попри це чимала кількість боксерів легкої ваги висловлюють своє бажання розділити ринг із Василем Ломаченком. Черговим таким боксером став росіянин Заур Абдуллаєв, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
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Черговий претендент на бій проти Ломаченка
31-річний боксер назвав українського бійця легендою та запевнив, що для нього бій проти Ломи був би чудовою можливістю.
Ми не знаємо, чи закінчив Ломаченко чи ні. Без поняття. Він легенда. Це дуже велика можливість. Я був би щасливий битися з ним,
– відповів Абдуллаєв.
Раніше була інформація, що Ломаченко та його команда чекають фінальних результатів МРТ, які визначать його майбутнє у боксі.
Водночас віцепрезидент Top Rank Карл Моретті назвав трьох потенційних суперників для українця. Серед них Кейшон Девіс, який вже побив Дениса Берінчика, Джервонта Девіс і Реймонд Мураталья. Проти другого Ломаченко міг побитись минулого року, але відмовився від поєдинку через проблеми зі здоров'ям.
Наразі Василь Ломаченко володіє поясами IBF тв IBO у легкій вазі та має за своєю спиною 21 бій – 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.