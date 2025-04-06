Казахстанський боксер у яскравому стилі нокаутував суперника: ефектне відео
- Жанібек Алімханули захистив титули IBF та WBO у середній вазі, нокаутувавши Анауеля Нгассіменге.
- В п'ятому раунді Алімханули наніс два потужних удари, що завершили поєдинок на його користь.
У суботу, 5 квітня, відбулось фантастичне спортивне шоу. У головній події вечора боксу в Астані Жанібек Алімханули бився проти Анауеля Нгассіменге.
Алімханули захищав титули IBF та WBO у середній вазі. Казахстанський боксер залишився непереможеним, нокаутувавши французького суперника, повідомляє 24 канал.
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Повна домінація Алімханули
Протягом перших чотирьох раундів Жанібек Алімханули контролював поєдинок. Анауель Нгаміссенге не зміг нічого протиставити казахстанському опоненту та вже було зрозуміло, хто переможе у бою.
В п'ятому раунді Алімханули завдав два потужних бокових удари з лівої руки. Після чого Нгаміссенге опинився на канвасі та не зміг продовжити поєдинок. У підсумку дострокова перемога казахстанського чемпіона.
Відео нокауту Алімханули:
Нагадаємо, що до цього Жанібек Алімханули провів 16 поєдинків у професійній кар'єрі. На рахунку казахстанського боксера 16 перемог (11 – нокаутом) та жодної поразки.