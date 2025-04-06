Алимханули защищал титулы IBF и WBO в среднем весе. Казахстанский боксер остался непобежденным, нокаутировав французского соперника, сообщает 24 канал.

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Полная доминация Алимханулы

В течение первых четырех раундов Жанибек Алимханули контролировал поединок. Анауэль Нгамиссенге не смог ничего противопоставить казахстанскому оппоненту и уже было понятно, кто победит в бою.

В пятом раунде Алимханули нанес два мощных боковых удара с левой руки. После чего Нгамиссенге оказался на канвасе и не смог продолжить поединок. В итоге досрочная победа казахстанского чемпиона.

Видео нокаута Алимханули:

Напомним, что до этого Жанибек Алимханули провел 16 поединков в профессиональной карьере. На счету казахстанского боксера 16 побед (11 – нокаутом) и ни одного поражения.