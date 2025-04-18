Казахстанський боксер ефектно нокаутував суперника: брутальне відео
- Жолдас Женісов нокаутував Ель Язіда Еззаїдані у другому раунді на турнірі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді.
- Наступний суперник Женісова - Аюбхон Бахтієров з Узбекистану.
У аравійському Ер-Ріяді стартував престижний турнір Гран-прі WBC спільно з Riyadh Season. В одному з поєдинків Жолдас Женісов бився проти Ель Язіда Еззаїдані.
Поєдинок між казахстанським та іспанським боксерами відбувся у напівлегкій вазі. Бій завершився достроковою перемогою Женісова у другому раунді, повідомляє 24 канал.
Читайте також Українець поступився на старті престижного турніру у Саудівській Аравії
Неймовірна перемога
Жолдас Женісов активно розпочав поєдинок та продовжив пресингувати Ель Язіда Еззаїдані. Іспанський боксер нічого не зміг протиставити представнику Казахстану.
У другому раунді Женісов вдало пробив по корпусу суперника. А згодом Жолдас відправив іспанського боксера у нокаут, вдало провівши правий хук.
Женісов нокаутував Еззаїдані: дивіться відео
У наступному поєдинку Жолдас Женісов битиметься проти Аюбхона Бахтієрова. Узбекистанський боксер у своєму бою здолав представника Франції Джамала Хаджаба.