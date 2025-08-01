Впливовий промоутер Едді Хірн висловився щодо шансів Олександра Усика проти легенд боксу. Відомий функціонер припустив, чи зміг би Усик перемогти Майка Тайсона та інших зірок.

Едді Хірн розповів, що справжня спадщина формується лише з часом. На думку промоутера, вже зараз можна говорити про Олександра Усика як про одного з великих супертяжів, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Цікаво Легенда боксу зухвало відповів, чи зміг би перемогти праймового Усика

Чи зміг би Усик перемогти легендарних зірок боксу?

За словами Хірна, дуже мало боксерів змогли б змагатися на найвищому рівні у різні покоління проти таких, як Майк Тайсон чи Мохаммед Алі. Промоутер припустив, чи зміг би Усик перемогти Тайсона, Холмса чи Фрейзера.

І знаєш, Усик – я знаю, це трохи гіпотетично, але який би це був бій. Двоє геніальних боксерів. Думаю, він, ймовірно, здолав би Майка Тайсона, правда ж? Ларрі Холмса. Якщо говорити про великих боксерів надважкої ваги – Джо Фрейзер, наприклад – є відчуття, що він міг би перемогти і їх. І що найбільш вражає – він не такий уже й великий за габаритами,

– заявив Хірн.

Раніше Хірн вже робив свій прогноз на гіпотетичний бій Усика проти Тайсона. Із часом думка Едді не змінюється.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року "Залізний Майк" повернувся у профі-ринг заради бою із Джейком Полу, якому у підсумку програв за рішенням суддів. За спиною легенди боксу 59 боїв у професіоналах, у яких він оформив 50 перемог (44 – нокаутом) за 7 поразках, а ще 2 поєдинки були такі, як не відбулись.

Натомість Усик провів на профі-рингу 24 бої, в усіх перемагав (15 – нокаутом). Його наступний двобій стане прощальним.