Після чого світ розділився на дві частини. Хтось підтримав Володимира Зеленського, а хтось став на сторону Дональда Трампа. Тайсон Ф'юрі не залишився осторонь конфлікту між президентами.

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Ф'юрі на стороні Трампа

Британський боксер опублікував декілька сторіс в інстаграм, де висловив підтримку Дональду Трампу після суперечки з Володимиром Зеленським. Ф'юрі заявив, що президент США гарантом миру у всьому світі, повідомляє 24 канал.

Давай, Трампе, розберись з цим, малий. Віва Трамп. Зупини війни. Трам дорівнює мир у світі,

– написав Ф'юрі.

Ф'юрі підтримав Трампа / Скриншот зі сторіс в інстаграмі Тайсона

Ф'юрі закликав Трампа зупинити війни / Скриншот зі сторіс в інстаграмі Тайсона

Зазначимо, що Володимир Зеленський привіз на зустріч з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Раніше президент України обіцяв передати його американському лідеру.

Чемпіонський пояс Усика на зустрічі з Трампом / Скриншот з трансляції

Нагадаємо, що Олександр Усик подарував пояс WBC Володимиру Зеленському під час зустрічі у травні минулого року. Тоді український боксер переміг вперше Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу.