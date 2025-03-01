"Розберись з цим, малий": Ф'юрі підтримав Трампа після сварки з Зеленським
- Тайсон Ф'юрі висловив підтримку Дональду Трампу після його сварки з Володимиром Зеленським, назвавши Трампа гарантом миру у світі.
- Володимир Зеленський привіз чемпіонський пояс WBC Олександра Усика на зустріч з Трампом у Білому домі, який був обіцяний передати американському лідеру.
У п'ятницю, 28 лютого, відбулась зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Захід завершився суперечкою між президентом України та американським лідером.
Після чого світ розділився на дві частини. Хтось підтримав Володимира Зеленського, а хтось став на сторону Дональда Трампа. Тайсон Ф'юрі не залишився осторонь конфлікту між президентами.
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Ф'юрі на стороні Трампа
Британський боксер опублікував декілька сторіс в інстаграм, де висловив підтримку Дональду Трампу після суперечки з Володимиром Зеленським. Ф'юрі заявив, що президент США гарантом миру у всьому світі, повідомляє 24 канал.
Давай, Трампе, розберись з цим, малий. Віва Трамп. Зупини війни. Трам дорівнює мир у світі,
– написав Ф'юрі.
Зазначимо, що Володимир Зеленський привіз на зустріч з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Раніше президент України обіцяв передати його американському лідеру.
Нагадаємо, що Олександр Усик подарував пояс WBC Володимиру Зеленському під час зустрічі у травні минулого року. Тоді український боксер переміг вперше Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу.