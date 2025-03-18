Туркі назвав боксера, який нагадує легендарного Мухаммеда Алі

Керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх відверто розповів, хто із сучасних боксерів найбільше нагадує йому легендарного Мухаммеда Алі. Туркі обрав 20-річного боксера із США.

Мова йде про Абдуллу Мейсона. За словами Туркі Аль аш-Шейха, цей молодий 20-річний американець має великий талант та може здобути великих вершин, якщо буде багато тренуватись, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Туркі у соцмережі Х.

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Хто схожий на легенду боксу

Туркі порівняв Мейсона із культовою легендою боксу.

Я вважаю, що Абдулла Мейсон має великий талант. Він схожий на молодого Мохаммеда Алі на початку кар'єри. Я щиро вірю, що він зосереджений і наполегливо тренується,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

До слова, Мухаммед Алі провів у професіоналах 61 поєдинок – 56 перемог (57 – нокаутом) та зазнав 5 поразок.

Хто такий Абдулла Мейсон