Туркі назвав боксера, який нагадує легендарного Мухаммеда Алі
- Туркі Аль-Шейх розповів, хто із боксерів нагадує йому легендарного Мухаммеда Алі.
- Абдулла Мейсон провів 17 боїв у легкій вазі, всі з яких виграв, у тому числі 15 нокаутом.
Керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх відверто розповів, хто із сучасних боксерів найбільше нагадує йому легендарного Мухаммеда Алі. Туркі обрав 20-річного боксера із США.
Мова йде про Абдуллу Мейсона. За словами Туркі Аль аш-Шейха, цей молодий 20-річний американець має великий талант та може здобути великих вершин, якщо буде багато тренуватись, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Туркі у соцмережі Х.
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Хто схожий на легенду боксу
Туркі порівняв Мейсона із культовою легендою боксу.
Я вважаю, що Абдулла Мейсон має великий талант. Він схожий на молодого Мохаммеда Алі на початку кар'єри. Я щиро вірю, що він зосереджений і наполегливо тренується,
– сказав Туркі Аль аш-Шейх.
До слова, Мухаммед Алі провів у професіоналах 61 поєдинок – 56 перемог (57 – нокаутом) та зазнав 5 поразок.
Хто такий Абдулла Мейсон
- 20-річний боксер із США, який виступає у легкій вазі.
- На профі-рингу Мейсон вже провів 17 боїв, в усіх здобув перемогу (15 – нокаутом). Дебютував у професіоналах у листопаді 2021-го року, коли переміг технічним нокаутом американця Джейлана Філіпса.
- Востаннє виходив у ринг у лютому поточного 2025-го, коли нокаутував американця Мануеля Джеймса вже у четвертому раунді.