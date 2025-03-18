Речь идет об Абдулле Мейсоне. По словам Турки Аль аш-Шейха, этот молодой 20-летний американец имеет большой талант и может получить большие вершины, если будет много тренироваться, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Турки в соцсети Х.

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Кто похож на легенду бокса

Турки сравнил Мейсона с культовой легендой бокса.

Я считаю, что Абдулла Мейсон имеет большой талант. Он похож на молодого Мохаммеда Али в начале карьеры. Я искренне верю, что он сосредоточен и упорно тренируется,

– сказал Турки Аль аш-Шейх.

К слову, Мухаммед Али провел в профессионалах 61 поединок – 56 побед (57 – нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Кто такой Абдулла Мейсон