Тот поединок в Калифорнии закончился уже в шестом раунде. Бой был досрочно завершен из-за серьезного рассечения над глазом у Виталия Кличко, хотя на момент остановки именно украинец владел преимуществом по очкам судейских записок.

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Самоуверенное заявление Льюиса

Тогда Кличко-старший потребовал взять реванш за поражение в первом бою техническим нокаутом. Этот поединок поставил точку в профессиональной карьере Леннокса Льюиса, хотя сразу после первой встречи дал добро на реванш.

Британская легенда бокса вспомнил эту битву против украинского соперника. Леннокс отметил, что Кличко заменил в этом бою Кирка Джонсона, но даже в худшей форме он одолел украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Замена Кирка Джонсона на Кличко повлияла на меня не лучшим образом, но худшая версия меня все равно победила лучшую версию Виталия,

– заявил Льюис.

Справка. Леннокс Льюис закончил карьеру на статистике в 44 бои в профессионалах, в которых одержал 41 победу (32 – нокаутом), потерпев два поражения от американцев Оливера Маккола и Хасима Рахмана. Поединок с Эвандером Холифилдом свелся в ничью.

Зато в карьере Виталия Кличко 45 побед (41 – нокаутом) и два поражения в 47-м проведенном поединке. Отметим, что поражение от Льюиса стало вторым в карьере Кличко-старшего. Первое фиаско ему нанес американец Крис Берд в апреле 2000-го года.

Ранее Тони Белью спрогнозировал, как бы закончился поединок между праймовым Льюисом и Александром Усиком. Британец признался, что ему было бы сложно сделать ставку на украинца. Зато Энтони Джошуа в своем прогнозе отдал предпочтение Усику.