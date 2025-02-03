Энтони Джошуа высказался относительно Александра Усика. В частности, британский боксер поделился мыслями относительно гипотетического боя украинца с Ленноксом Льюисом, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какие у Усика шансы победить Льюиса?

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа спрогнозировал исход боя между Александром Усиком и Ленноксом Льюисом. Британец считает, что шансы у обоих боксеров одинаковые.

Однако, если выбирать одного победителя, то это был бы Александр Усик. ЭйДжей считает, что в близком поединке украинский чемпион одолел бы легенду бокса.

Если бы завершился бой Леннокс Льюис – Александр Усик? Здесь 50 на 50. Надо выбрать одного. Тогда я выбираю Александра Усика,

– ответил Джошуа.

Отметим, что Александр Усик и Леннокс Льюис дружат друг с другом. Легендарный боксер неоднократно одобрительно высказывался об украинском чемпионе, а также поддерживал его в боях против Тайсона Фьюри.

Также напомним, что Александр Усик ранее спрогнозировал результат гипотетического поединка между Энтони Джошуа и Майком Тайсоном. Украинский чемпион верит в бывшего соперника.