Ентоні Джошуа висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, британський боксер поділився думками стосовно гіпотетичного бою українця з Ленноксом Льюїсом, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Які в Усика шанси перемогти Льюїса?

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа спрогнозував результат бою між Олександром Усиком та Ленноксом Льюїсом. Британець вважає, що шанси в обох боксерів однакові.

Проте, якщо обирати одного переможця, то це був би Олександр Усик. ЕйДжей вважає, що у близькому поєдинку український чемпіон здолав би легенду боксу.

Якби завершився бій Леннокс Льюїс – Олександр Усик? Тут 50 на 50. Треба обрати одного. Тоді я обираю Олександра Усика,

– відповів Джошуа.

Зазначимо, що Олександр Усик та Леннокс Льюїс товаришують одне з одним. Легендарний боксер неодноразово схвально висловлювався про українського чемпіона, а також підтримував його у боях проти Тайсона Ф'юрі.

Також нагадаємо, що Олександр Усик раніше спрогнозував результат гіпотетичного поєдинку між Ентоні Джошуа та Майком Тайсоном. Український чемпіон вірить у колишнього суперника.