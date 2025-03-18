Той поєдинок у Каліфорнії закінчився вже у шостому раунді. Бій було достроково завершено через серйозне розсічення над оком у Віталія Кличка, хоча на момент зупинки саме українець володів перевагою за очками суддівських записок.

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Самовпевнена заява Льюїса

Тоді Кличко-старший зажадав взяти реванш за поразку у першому бою технічним нокаутом. Цей двобій поставив крапку у професійній кар'єрі Леннокса Льюїса, хоча одразу після першої зустрічі дав добро на реванш.

Британська легенда боксу пригадав цю битву проти українського суперника. Леннокс відзначив, що Кличко замінив у цьому бою Кірка Джонсона, але навіть у найгіршій формі він здолав українця, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Заміна Кірка Джонсона на Кличка вплинула на мене не найкращим чином, але найгірша версія мене все одно перемогла найкращу версію Віталія,

– заявив Льюїс.

Довідка. Леннокс Льюїс закінчив кар'єру на статистиці у 44 бої у професіоналах, у яких здобув 41 перемогу (32 – нокаутом), зазнавши двох поразок від американців Олівера Маккола та Хасима Рахмана. Двобій із Евандером Холіфілдом звівся в нічию.

Натомість у кар'єрі Віталія Кличка 45 перемог (41 – нокаутом) та дві поразки у 47-му проведеному поєдинку. Відзначимо, що поразка від Льюїса стала другою у кар'єрі Кличка-старшого. Першого фіаско йому завдав американець Кріс Берд у квітні 2000-го року.

Раніше Тоні Белью спрогнозував, якби закінчився двобій між праймовим Люїсом та Олександром Усиком. Британець зізнався, що йому було б складно зробити ставку на українця. Натомість Ентоні Джошуа у своєму прогнозі віддав перевагу Усику.