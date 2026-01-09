Непереможений німецький боксер може відмовитися від титулу через Усика

Агіт Кабаєл за лічені дні проведе наступний поєдинок після майже річної паузи. Німецький боксер захищатиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC та право побитися з Олександром Усиком.

Проте зрештою він може відмовитися від тимчасового титулу заради іншого бою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Чому Кабаєл хоче відмовитися від титулу?

Спенсер Браун повідомив, що Кабаєл планує вийти на бій проти Усика за титул WBC. Проте, якщо найближчим часом поєдинок не відбудеться, то він планує рухатися по лінії WBO, відмовившись від тимчасового титулу чемпіона світу та ідеї побитися з українцем.

Промоутер заявив, що усі знають про те, що Усик хоче битися із Вайлдером і це його засмучує, адже це не обов'зяковий захист, але наголосив, що Олександр чемпіон і може робити, що хоче. Він сподівається, що зрештою Кабаєл поб'ється з українським боксером у Німеччині.

На жаль, Агіт хоче рухатися далі, він має намір завоювати повноцінний титул. Можливо, нам доведеться відмовитись від титулу WBC. Він хоче боротися за титул чемпіона світу, як і всі,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що титулом WBO володіє Фабіо Вордлі, який перейшов до нього після відмови Усика. Нещодавно британець назвав боксера, з яким хотів би зустрітися у ринзі.

З ким може побитися Вордлі?

Вордлі в інтерв'ю Sky Sports Boxing заявив, що хоче побитися проти Дерека Чісори.

"Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні", – висловився чемпіон світу.

Що відомо про Кабаєла?