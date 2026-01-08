42-річний британський супертяж зробив свій прогноз на можливий бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. На думку, Дерека Чісори, молодому британцю не слід поспішати проводити такі великі поєдинки, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

Який прогноз на ймовірний бій Усик – Ітаума зробив Чісора?

Ветеран боксу впевнений у тотальному домінуванні та перемозі Усика.

Усик просто розвіє навколо нього весь цей хайп. Усик його знищить,

– заявив Чісора.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі, який офіційно відновлює кар'єру, зазначив, що Усику не варто побитись із Ітаумою. Сам "Циганський король" також відмовляється битись із "Новим Майком Тайсоном".

Чому бій проти Усика зашкодить Ітаумі?

Легендарний у минулому боксер Леннокс Льюїс у коментарі Seconds Out Boxing News відмовляє Ітауму проводити бій проти Усика. На його думку, 21-річний британець ще вчиться та проходить важливий етап становлення.

"Чи варто Ітаумі битися проти Усика? Ні, це занадто, йому зарано битися з ним. Зараз він лише вчиться та проходить важливий етап становлення. Поспіх у боксі ніколи не приводить до хорошого результату – можна серйозно нашкодити власній кар’єрі. Потрібно чекати правильного моменту, коли ти справді готовий. Усик не вічний, він не буде боксувати ще довго, тож шанс обов’язково з’явиться. Головне – не форсувати подій", – сказав Льюїс.

