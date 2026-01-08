42-летний британский супертяж сделал свой прогноз на возможный бой Александра Усика против Мозеса Итаумы. По мнению, Дерека Чисоры, молодому британцу не следует спешить проводить такие большие поединки, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Какой прогноз на вероятный бой Усик – Итаума сделал Чисора?

Ветеран бокса уверен в тотальном доминировании и победе Усика.

Усик просто развеет вокруг него весь этот хайп. Усик его уничтожит,

– заявил Чисора.

Добавим, что Тайсон Фьюри, который официально возобновляет карьеру, отметил, что Усику не стоит подраться с Итаумой. Сам "Цыганский король" также отказывается драться с "Новым Майком Тайсоном".

Почему бой против Усика повредит Итауме?

Легендарный в прошлом боксер Леннокс Льюис в комментарии Seconds Out Boxing News отговаривает Итауму проводить бой против Усика. По его мнению, 21-летний британец еще учится и проходит важный этап становления.

"Стоит ли Итауме драться против Усика? Нет, это слишком, ему рано драться с ним. Сейчас он только учится и проходит важный этап становления. Спешка в боксе никогда не приводит к хорошему результату – можно серьезно навредить собственной карьере. Нужно ждать правильного момента, когда ты действительно готов. Усик не вечен, он не будет боксировать еще долго, поэтому шанс обязательно появится. Главное – не форсировать событий", – сказал Льюис.

Что известно о ближайших планах Усика и Итаумы?