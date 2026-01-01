Тайсон Ф'юрі висловився про бій між Кабаєлом та Книбою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Polska.

Що сказав Ф'юрі про бій Кабаєл – Книба?

Британець наголосив, що кожен бій у надважкій вазі небезпечний. На його думку, Книба видантий боксер, який може завдати проблеми Кабаєлу в очному протистоянні.

Це великий непереможений поляк, він може стати наступним сильним бійцем після Маріуша Ваха. Великий, сильний, витривалий чоловік. Я не знаю, наскільки хороший Даміан, але він може стати ще одним сильним гравцем. Це важкий бій для Агіта,

– сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що раніше Сергій Лапін висловився про Кабаєла. Він розповів, що німець може стати суперником Олександра Усика.

Що Лапін сказав про Кабаєла?

В інтерв'ю WBN директор команди Усика заявив, що на рішення українця, ніхто не впливає і він сам обирає суперника. Однак німець є у списку потенційних бійців, з якими може зустрітися "Король хевівейту".

"Усик буде битися з тим, з ким захоче, і тоді, коли захоче – він це заслужив. Звичайно, у рамках правил санкціонуючих організацій. Бій з Агітом Кабаєлем – один із можливих варіантів, але остаточне рішення залишається за нами", – сказав Лапін.

Що відомо про Кабаєла та Книбу?