Тайсон Фьюри высказался о бое между Кабаэлом и Кныбой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Polska.

Читайте также Он не вернется, – Фьюри сделал заявление относительно боя Усик – Уайлдер

Что сказал Фьюри о бое Кабаел – Кныба?

Британец отметил, что каждый бой в супертяжелом весе опасен. По его мнению, Кныба выдающийся боксер, который может нанести проблемы Кабаелу в очном противостоянии.

Это большой непобежденный поляк, он может стать следующим сильным бойцом после Мариуша Ваха. Большой, сильный, выносливый человек. Я не знаю, насколько хорош Дамиан, но он может стать еще одним сильным игроком. Это тяжелый бой для Агита,

– сказал Фьюри.

Отметим, что ранее Сергей Лапин высказался о Кабаэле. Он рассказал, что немец может стать соперником Александра Усика.

Что Лапин сказал о Кабаэле?

В интервью WBN директор команды Усика заявил, что на решение украинца, никто не влияет и он сам выбирает соперника. Однако немец есть в списке потенциальных бойцов, с которыми может встретиться "Король хевивейта".

"Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами", – сказал Лапин.

Что известно о Кабаэле и Кныбе?