Тайсон Фьюри высказался о бое между Кабаэлом и Кныбой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Polska.
Читайте также Он не вернется, – Фьюри сделал заявление относительно боя Усик – Уайлдер
Что сказал Фьюри о бое Кабаел – Кныба?
Британец отметил, что каждый бой в супертяжелом весе опасен. По его мнению, Кныба выдающийся боксер, который может нанести проблемы Кабаелу в очном противостоянии.
Это большой непобежденный поляк, он может стать следующим сильным бойцом после Мариуша Ваха. Большой, сильный, выносливый человек. Я не знаю, насколько хорош Дамиан, но он может стать еще одним сильным игроком. Это тяжелый бой для Агита,
– сказал Фьюри.
Отметим, что ранее Сергей Лапин высказался о Кабаэле. Он рассказал, что немец может стать соперником Александра Усика.
Что Лапин сказал о Кабаэле?
В интервью WBN директор команды Усика заявил, что на решение украинца, никто не влияет и он сам выбирает соперника. Однако немец есть в списке потенциальных бойцов, с которыми может встретиться "Король хевивейта".
"Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами", – сказал Лапин.
Что известно о Кабаэле и Кныбе?
Немецкий боксер провел в профессиональном ринге 26 поединков. За это время Кабаел не потерпел ни одного поражения.
В последнем бою он победил Чжана Чжилея в феврале 2025 года. После этого он стал временным чемпионом мира WBC и главным претендентом на поединок с Усиком.
Кныба провел за свою карьеру 11 поединков. Польский боксер победил в каждом из них – 10 завершил нокаутом.
Бой между Кабаэлом и Кныбой состоится 10 января 2026 года. Место проведения поединка Обергаузен (Германия).