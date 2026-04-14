На этот раз в желании только зарабатывать Усика в интервью ютуб-каналу Seconds Out обвинил Агит Кабаел. По его словам, украинец не хочет участвовать в спортивных соревнованиях.

Важно Фьюри согласен на трилогию с Усиком, если Джошуа не примет вызов

Что Кабаел сказал о своем бое с Усиком?

Агита Кабаел рассказал, что воспринял отказ Александра Усика от боя с ним, как плохую новость. По его словам, если Усик считает бой с Верховеном лучшим для него, то так оно и есть. Само же Кабаел отметил, что ждет боя за титул.

Если Усик не заинтересован в бою со мной, он освободит титул, и я подерусь с любым в супертяжелом весе,

– отметил боксер.

Он добавил, что многие говорят о том, что Усик просто боится драться с Кабаелом. Впрочем он побил многих тяжеловесов и теперь будет проводить большие бои только ради больших денег. Кабаел отметил, что уважает это, но считает, что больше Усика в настоящих спортивных соревнованиях мы не увидим.

Какие были мнения относительно боя Усика с Кабаелом?

Менеджер Кабаэла Спенсер Браун ранее тоже призывал Усика принять бой с его подопечным или освободить титул. Он подчеркивал, что Кабаел станет настоящим криптонитом для Усика, ведь победит его на ринге.

Браун считает Кабаэла одним из самых опасных бойцов супертяжелого дивизиона. Игнорировать его нельзя. Он даже угрожал WBC судебным иском. Если организация не заставит Усика драться с Кабаелом, то должна забрать у него пояс.

Последние новости об Александре Усике: кратко