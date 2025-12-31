Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно боя Усик – Уайлдера. В частности, "Цыганский король" рассказал зачем украинскому боксеру этот поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Читайте также "Не хочу унизить": украинский боксер выбрал лучшего среди братьев Кличко и Майка Тайсона

Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?

Британец заявил, что он повлиял на Усика. По его мнению, после поединков с ним, в которых украинский боксер получил большие гонорары, он теперь будет искать только коммерчески выгодные бои.

После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером,

– сказал Тайсон.

Ранее Уайлдер выступил с заявлением относительно боя против Усика. Американский боксер рассказал, как победить украинца.

Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?

Уайлдер в комментарии IBA Boxing заявил о том, что ему нужно быть умным и быстрым, чтобы одолеть Усика. Американец отметил, что он зайдет в ринг и нокаутирует соперника.

"Я известен своей мощью, стоит это продемонстрировать. Я прошел трудный путь в своей жизни, но я вернулся и готов одолеть Усика", – сказал Уайлдер.

Что известно о поединке Усика с Уайлдером?