Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо бою Усик – Вайлдера. Зокрема, "Циганський король" розповів навіщо українському боксеру цей поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.
Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?
Британець заявив, що він вплинув на Усика. На його думку, після поєдинків з ним, у яких український боксер отримав великі гонорари, він тепер буде шукати лише комерційно вигідні бої.
Після боїв зі мною і великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена і хоче битися з Вайлдером,
– сказав Тайсон.
Раніше Вайлдер виступив із заявою щодо бою проти Усика. Американський боксер розповів, як перемогти українця.
Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?
Вайлдер у коментарі IBA Boxing заявив про те, що йому потрібно бути розумним та швидким, щоб здолати Усика. Американець наголосив, що він зайде в ринг та нокаутує суперника.
"Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика", – сказав Вайлдер.
Що відомо про поєдинок Усика з Вайлдером?
Як пишуть іноземні ЗМІ, бій між Усиком та Вайлдером може відбутися у першій половині 2026 року. Наразі тривають перемовини щодо організації поєдинку у США або Саудівській Аравії.
Також Егіс Клімас висловився про бій Усика з Вайлдером. Менеджер українця назвав ймовірний термін та місце проведення протистояння.
Окрім того, Усик вчергове підтвердив наміри битися проти Вайлдера. "Кіт" розповів, коли відбудеться поєдинок.