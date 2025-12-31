Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо бою Усик – Вайлдера. Зокрема, "Циганський король" розповів навіщо українському боксеру цей поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?

Британець заявив, що він вплинув на Усика. На його думку, після поєдинків з ним, у яких український боксер отримав великі гонорари, він тепер буде шукати лише комерційно вигідні бої.

Після боїв зі мною і великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена і хоче битися з Вайлдером,

– сказав Тайсон.

Раніше Вайлдер виступив із заявою щодо бою проти Усика. Американський боксер розповів, як перемогти українця.

Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?

Вайлдер у коментарі IBA Boxing заявив про те, що йому потрібно бути розумним та швидким, щоб здолати Усика. Американець наголосив, що він зайде в ринг та нокаутує суперника.

"Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика", – сказав Вайлдер.

Що відомо про поєдинок Усика з Вайлдером?