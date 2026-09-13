Чемпіон WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл висловився щодо можливих змін у тренерському штабі британця. Свою думку він озвучив в інтерв'ю ютуб-каналу Playbook Boxing.

Що Кабаєл сказав про команду Джошуа

За деякою інформацією та заявами Шейна Ф'юрі (брата Тайсона Ф'юрі), останні кілька тижнів британця помічають на тренуваннях в Англії, зокрема в залі свого колишнього тренера Бена Девісона, з яким він припинив співпрацю після поразки від Даніеля Дюбуа у 2024 році.

Кабаєл позитивно відгукнувся про Девісона, проте наголосив, що результат поєдинку все одно вирішується бійцем самотужки.

Бен Девісон – чудовий тренер. Він уміє ідеально підготувати свого боксера й завжди його підтримає. Він дуже хороший тренер, але на рингу ти залишаєшся сам. Тренер не може тобі допомогти безпосередньо під час бою. Проте саме він задає боксеру темп. Чому б і ні? Адже Бен Девісон раніше тренував Ф'юрі,

– зазначив він.

Коментуючи припущення, чи може такий крок бути стратегічним ходом Джошуа, аби отримати інсайди про Ф'юрі від Девісона, Кабаєл зазначив: "На рингу ти залишаєшся сам. Тренер не може тобі допомогти. Можна тренуватися, робити що завгодно. Але один удар здатен змінити хід бою. У поєдинку 80% успіху залежить від ментальності. Можливо, зміна тренера й робота з Беном Девісоном – це хороший варіант, але безпосередньо на рингу Девісон йому не допоможе", – сказав він.

Зазначимо, що офіційного оголошення про розрив з Голубом наразі не було.

Також нагадаємо, що окрім Девісона, також з'являлася інформація про зустрічі Джошуа з іншим його колишнім американським наставником – Дерріком Джеймсом.