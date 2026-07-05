Тепер Кабаєл змушений шукати нового опонента. Менеджер німецького боксера Спенсер Браун в інтерв'ю ютуб-каналу Playbook Boxing розповів, кого хотів би бачити наступним суперником свого підопічного.

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Хто може стати суперником Кабаєла?

За словами Брауна, команда наразі розглядає кілька можливих варіантів і вже провела переговори з промоутерами Френком та Джорджем Ворренами щодо організації майбутнього поєдинку.

Ми розглядаємо цілу низку потенційних суперників. Вчора я поспілкувався з Френком і Джорджем Ворренами – вони промоутери, тож тепер вони мають усе організувати,

– сказав Браун.

Фаворитом менеджера є американський боксер Джаррелл Міллер, який, за його словами, може стати ідеальним опонентом для Кабаєла.

Я б, мабуть, обрав Джаррелла Міллера. Мені подобається, як звучить цей поєдинок. Це хороший поєдинок. Міллер – номер два у рейтингу WBA, здається. Я мав би знати точно, адже я є і його менеджером,

– зазначив Браун.

Він також переконаний, що такий бій матиме комерційний успіх завдяки яскравому протистоянню стилів і образів.

Ми знаємо, як це буває в боксі: іноді все залежить від того, яке обличчя краще підійде. Він був би тим зухвалим американцем, який приїжджає до Німеччини. Гадаю, цей поєдинок продаватиметься добре,

– додав менеджер.

Усик – Кабаєл: що було відомо про бій

Після того як у травні 2026 року Усик успішно захистив свої титули в бою з Ріко Верховеном, WBC зобов'язала українського боксера провести обов'язковий захист проти німця Кабаєла. Сторонам встановили дедлайн до 30 червня 2026 року для досягнення домовленості. Оскільки Кабаєл на той момент володів титулом тимчасового чемпіона, після того як Усик відмовився від пояса WBC, організація автоматично підвищила німецького боксера до статусу повноцінного чемпіона світу.