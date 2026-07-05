Теперь Кабаел вынужден искать нового соперника. Менеджер немецкого боксера Спенсер Браун в интервью ютуб-каналу Playbook Boxing рассказал, кого он хотел бы видеть следующим соперником своего подопечного.

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Кто может стать соперником Кабаела?

По словам Брауна, команда сейчас рассматривает несколько возможных вариантов и уже провела переговоры с промоутерами Фрэнком и Джорджем Уорренами об организации будущего поединка.

Мы рассматриваем целый ряд потенциальных соперников. Вчера я пообщался с Фрэнком и Джорджем Уорренами – они промоутеры, так что теперь им предстоит все организовать,

– сказал Браун.

Фаворитом менеджера является американский боксер Джаррелл Миллер, который, по его словам, может стать идеальным соперником для Кабаела.

Я бы, пожалуй, выбрал Джаррелла Миллера. Мне нравится, как звучит этот поединок. Это хороший поединок. Миллер – номер два в рейтинге WBA, кажется. Я должен знать точно, ведь я являюсь и его менеджером,

– отметил Браун.

Он также убежден, что такой бой будет коммерчески успешным благодаря яркому противостоянию стилей и образов.

Мы знаем, как это бывает в боксе: иногда все зависит от того, какой образ лучше подойдет. Он был бы тем дерзким американцем, который приезжает в Германию. Думаю, этот поединок будет хорошо продаваться,

– добавил менеджер.

Усик – Кабаел: что было известно о бою

После того как в мае 2026 года Усик успешно защитил свои титулы в бою с Рико Верховеном, WBC обязала украинского боксера провести обязательную защиту против немца Кабаела. Сторонам установили крайний срок до 30 июня 2026 года для достижения соглашения. Поскольку Кабаел на тот момент обладал титулом временного чемпиона после того, как Усик отказался от пояса WBC, организация автоматически повысила немецкого боксера до статуса полноценного чемпиона мира.