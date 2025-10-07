Непереможний чемпіон кинув виклик Усику
- Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Агіт Кабаєл кинув виклик Олександру Усику, вважаючи себе найнебезпечнішим суперником для українця.
- Кабаєл запропонував провести бій на стадіоні в Німеччині, де живе велика українська діаспора, і зазначив, що це може бути останній бій у кар'єрі Усика.
Ще один боксер вчергове заговорив про свою готовність до протистояння проти Олександра Усика. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Агіт Кабаєл кинув виклик непереможному українцю.
На думку німецького боксера, саме він є найнебезпечнішим викликом для Олександра Усика на цей час. Агіт Кабаєл назвав ймовірне місце для їх потенційного бою, передає 24 Канал із посиланням на Sport.de.
Хто готовий до бою з Усиком?
За словами тимчасового чемпіона світу, Усик міг би закінчити кар'єру при заповненому стадіоні у Німеччині, де живе також велика українська діаспора.
Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – "Veltins Arena" чи "Merkur Arena". Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б Усику не завершити кар’єру перед такою публікою? Кожен, хто виходить проти нього, має бути готовим фізично й психологічно,
– сказав Кабаєл.
Нагадаємо, що попереду в Усика останній бій у професійній кар'єрі. Наразі невідомо, хто стане суперником. Промоутер Френк Воррен повідомляв, що на кону поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі стоятиме право на бій проти Усика.
Що відомо про Агіта Кабаєла?
- 33-річний німецький боксер, який досі не знає смаку поразок.
- За його спиною 26 переможних боїв, а із них 18 – нокаутом (дані BoxRec).
- Востаннє виходив у ринг 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Кабаєл несподівано у 6-му раунді нокаутував китайського супертяжа Чжана Чжілея. Цікаво, що саме після цієї перемоги Агіт став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA. Німця особисто нагороджував поясом Усик.