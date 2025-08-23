Олександр Усик 19 липня провів свій передостанній бій у професійній кар'єрі. Український чемпіон переміг у реванші Даніеля Дюбуа.

Попереду в Олександра Усика "останній танець" на профі-рингу. Колишня боксерка Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу висловилась про прощальний бій непереможного українця.

Що сказала Шатернікова про останній бій Усика?

Колишня чемпіонка світу не стала називати конкретних прізвищ боксерів, які можуть стати наступним суперником Усика.

Олександр вже зустрівся з усіма крутими бійцями у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. Тому я б хотіла, щоб Олександр, перебуваючи на олімпі, оголосив про завершення своєї кар'єри. Я відчуваю саме так, адже добре розумію Усика. Він усе своє доросле життя постійно тренується та змагається, і так по колу. Вже хочеться, щоб він просто пожив цивільним, простим і неспортивним життям,

– сказала Шатернікова.

Нагадаємо, що за спиною Усика 24 переможні бої на профі-рингу (15 – нокаутом). Команда Олександра вже шукає йому наступного суперника, серед яких декілька неназваних варіантів.

Також Аліна Шатернікова прокоментувала можливий бій Усика проти Паркера.