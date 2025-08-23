Без конкретних імен: ексчемпіонка світу висловилась про останній бій у кар'єрі Усика
- Олександр Усик провів свій передостанній бій, перемігши Даніеля Дюбуа, і готується до останнього бою в професійній кар'єрі.
- Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова висловила бажання, щоб Усик завершив кар'єру на вершині, а також прокоментувала можливий бій із Джозефом Паркером, який може бути відкладений через травму Усика.
- Тайсон Ф'юрі анонсував трилогію з Усиком на квітень 2026 року, а Усика активно пов'язують з можливими боями проти Мозеса Ітауми та обов'язкового претендента WBO Джозефа Паркера.
Олександр Усик 19 липня провів свій передостанній бій у професійній кар'єрі. Український чемпіон переміг у реванші Даніеля Дюбуа.
Попереду в Олександра Усика "останній танець" на профі-рингу. Колишня боксерка Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу висловилась про прощальний бій непереможного українця.
Цікаво Перемагав Зеленського та приховує справжнє ім'я: що відомо про Мозеса Ітауму
Що сказала Шатернікова про останній бій Усика?
Колишня чемпіонка світу не стала називати конкретних прізвищ боксерів, які можуть стати наступним суперником Усика.
Олександр вже зустрівся з усіма крутими бійцями у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. Тому я б хотіла, щоб Олександр, перебуваючи на олімпі, оголосив про завершення своєї кар'єри. Я відчуваю саме так, адже добре розумію Усика. Він усе своє доросле життя постійно тренується та змагається, і так по колу. Вже хочеться, щоб він просто пожив цивільним, простим і неспортивним життям,
– сказала Шатернікова.
Нагадаємо, що за спиною Усика 24 переможні бої на профі-рингу (15 – нокаутом). Команда Олександра вже шукає йому наступного суперника, серед яких декілька неназваних варіантів.
Також Аліна Шатернікова прокоментувала можливий бій Усика проти Паркера.
- Тайсон Ф'юрі ще раніше анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026-го на лондонському стадіоні "Вемблі".
- Абсолютному чемпіону світу у хевівейті із України активно приписують бої проти Мозеса Ітауми та обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера.
- Була інформація, що Усик попросив відтермінувати перемовини щодо двобою із Паркером через давню травму спини. Начебто в WBO пішли на зустріч українцю.
- Однак згодом стало відомо, що прохання Усика досі на розгляді.