Александр Усик 19 июля провел свой предпоследний бой в профессиональной карьере. Украинский чемпион победил в реванше Даниэля Дюбуа.

Впереди у Александра Усика "последний танец" на профи-ринге. Бывшая боксерка Алина Шатерникова в интервью 24 Каналу высказалась о прощальном бое непобедимого украинца.

Что сказала Шатерникова о последнем бое Усика?

Бывшая чемпионка мира не стала называть конкретных фамилий боксеров, которые могут стать следующим соперником Усика.

Александр уже встретился со всеми крутыми бойцами в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Поэтому я бы хотела, чтобы Александр, находясь на олимпе, объявил о завершении своей карьеры. Я чувствую именно так, ведь хорошо понимаю Усика. Он всю свою взрослую жизнь постоянно тренируется и соревнуется, и так по кругу. Уже хочется, чтобы он просто пожил гражданской, простой и неспортивной жизнью,

– сказала Шатерникова.

Напомним, что за спиной Усика 24 победных боя на профи-ринге (15 – нокаутом). Команда Александра уже ищет ему следующего соперника, среди которых несколько неназванных вариантов.

Также Алина Шатерникова прокомментировала возможный бой Усика против Паркера.