Власне зображення на пікантних зонах: відомий боксер вийшов на зважування в оригінальних трусах
- Британський супертяж Девід Аллен вийшов на зважування у трусах із власними зображеннями перед боєм проти Джонні Фішера.
- Аллен та Фішер вже зустрічалися в ринзі, де Фішер переміг за роздільним рішенням суддів.
- Бій відбудеться 17 травня на "Cooper Box Arena" у Лондоні.
- Аллен має 23 перемоги у 32 боях, а Фішер здобув 13 поспіль перемог.
Британський супертяж Девід Аллен 17 травня проведе бій проти земляка Джонні Фішера. Поєдинок відбудеться на "Cooper Box Arena" у Лондоні (Велика Британія).
Напередодні боксери взяли участь у традиційній церемонії зважування. Девід Аллен значно переважив свого майбутнього суперника.
Варте уваги Зірковий український боксер зазіхнув на бій проти непереможного росіянина
Незвичний вибір трусів від Аллена
Вага 33-річного британця склала 120,2 кілограма. Натомість позначка у 111,4 кілограма зупинилась у Джонні Фішера.
Однак не самі цифри на вагах привернули увагу уболівальників боксу. Аллен прийшов на зважування у незвичних трусах. На них були його власні зображення, що неабияк розвеселило учасників офіційної процедури, пише 24 Канал.
Оригінальні труси Девіда Аллена на зважуванні / Фото Getty Images
Відзначимо, що Аллен та Фішер вже не вперше зійдуться у ринзі. Їх перша битва відбулась у рамках андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі (21 грудня 2024 року). Боксери пройшли повну дистанцію у вигляді 10 раундів. Фішер здобув перемогу за роздільним рішенням суддів: 94-95, 96-93 та 94-95.
Це була 7-ма поразка для Аллена у 32-х боях, у яких він здобув 23 перемоги (18 – нокаутом) при 2-х мирових. Натомість Джонні Фішер оформив 13 поспіль перемог (11 – нокаутом).