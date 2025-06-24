Ексчемпіон світу назвав незвичайну перевагу Альвареса у бою проти Кроуфорда

Мексиканець Сауль Альварес восени цього року захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Його суперником стане не менш іменитий Теренс Кроуфорд.

Тімоті Бредлі висловився щодо поєдинку Альварес – Кроуфорд. Ба більше, колишній чемпіон світу назвав перевагу Канело у бою з "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на Timothy Bradley Junior.

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Що сказав Бредлі про бій Альварес – Кроуфорд

Тімоті Бредлі наголосив, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться напередодні Дня незалежності Мексики. Це додасть Канело більше мотивації.

Зі слів Бредлі, існує така річ мексиканська гордість, тому Альварес не може програти. Колишній чемпіон світу зазначив, що Кроуфорду треба бути в ідеальній формі.

Канело було всього 23 роки, коли він вийшов у ринг проти найкращого боксера планети на той момент – Флойда Мейвезера. Він уже проходив через це. Такі речі його не лякають,

– сказав Бредлі.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. День незалежності у Мексиці святкують 16 вересня.

Раніше Теренс Кроуфорд виступив з гучною заявою перед битвою проти Сауля Альвареса.