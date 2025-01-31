Колишній дворазовий чемпіон світу WBC назвав переможця найочікуванішого бою року

Цього року фанатів боксу очікує чимало цікавих поєдинків. Серед них бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Давід Бенавідес поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Американський боксер назвав переможця найочікуванішого поєдинку року, повідомляє 24 канал із посиланням на 210BoxingTV.

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Хто переможе у бою Альварес – Кроуфорд

Давід Бенавідес прокоментував майбутній бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Американець схвально висловився щодо обох боксерів.

На його думку, це буде хороший поєдинок. Дворазовий чемпіон світу також вважає, що Кроуфорд єдиний, хто може зупинити Канело.

Гарний бій. Не можу сказати нічого поганого про обох. Кроуфорд – чудовий боксер, не хай це бій станеться. Теренс підіймається на дві категорії вгору, але Кроуфорд – це Кроуфорд. Якщо хтось і переможе Канело, то це він,

– сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд має відбутись у цьому році. Ймовірна дата проведення поєдинку восени 13 вересня.

Сауль Альварес востаннє бився 14 вересня минулого року у Лас-Вегасі. Тоді Канело одноголосним рішенням суддів переміг пуерториканця Едагара Берлангу.

Останній бій Теренса Кроуфорда відбувся 3 серпня 2024 року. "Мисливець" здолав одностайним рішенням суддів узбецького боксера Ісраїла Мадримова.