Битва століття за "абсолют": де дивитися Альварес – Кроуфорд
- Бій Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд відбудеться у ніч з 13 на 14 вересня 2025 року на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.
- Цей поєдинок транслюватиметься на Netflix.
Вже зовсім скоро фанати боксу побачать одну з наймасштабніших подій року. У Лас-Вегасі відбудеться грандіозний вечір боксу, де у пекельній битві зустрінуться Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд.
В ніч 13 на 14 вересня 2025 року відбудеться найочікуваніший "бій століття" Альварес – Кроуфорд. Стало відомо, де дивитися шалену битву Канело з "Мисливцем", повідомляє 24 канал.
Хто покаже Альварес – Кроуфорд?
Легендарну битву між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом наживо зі стадіону Allegiant Stadium у Лас-Вегасі покаже Netflix. Подія настільки великого рівня вперше транслюватиметься на цій стрімінговій платформі.
Відзначимо, що перед початком головної події вечора боксу Альварес – Кроуфорд відбудуться бої в андеркарді. В одному з поєдинків українець Сергій Богачук спробує взяти реванш у американця Брендона Адамса
Зверніть увагу! Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд вийдуть на ринг о 4:00 за київським часом.
Промо Альварес – Кроуфорд: дивіться відео
Що на кону Альварес – Кроуфорд?
Сауль Альварес захищатиме статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Теренс Кроуфорд вперше у своїй кар'єрі битиметься у другій середній вазі.
До цього "Мисливець" бився у першій середній вазі, напівсередній вазі, першій напівсередній вазі та легкій вазі, де завойовував чемпіонські титули.