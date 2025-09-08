Битва века за "абсолют": где смотреть Альварес Кроуфорд
- Бой Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября 2025 года на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.
- Этот поединок будет транслироваться на Netflix.
Уже совсем скоро фанаты бокса увидят одно из самых масштабных событий года. В Лас-Вегасе состоится грандиозный вечер бокса, где в адской битве встретятся Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.
В ночь 13 на 14 сентября 2025 года состоится самый ожидаемый "бой века" Альварес – Кроуфорд. Стало известно, где смотреть безумную битву Канело с "Охотником", сообщает 24 канал.
Кто покажет Альварес – Кроуфорд?
Легендарную битву между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом вживую со стадиона Allegiant Stadium в Лас-Вегасе покажет Netflix. Событие столь большого уровня впервые будет транслироваться на этой стриминговой платформе.
Отметим, что перед началом главного события вечера бокса Альварес – Кроуфорд состоятся бои в андеркарде. В одном из поединков украинец Сергей Богачук попытается взять реванш у американца Брэндона Адамса
Обратите внимание! Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд выйдут на ринг в 4:00 по киевскому времени.
Промо Альварес – Кроуфорд: смотрите видео
Что на кону Альварес – Кроуфорд?
Сауль Альварес будет защищать статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Теренс Кроуфорд впервые в своей карьере будет драться во втором среднем весе.
До этого "Охотник" дрался в первом среднем весе, полусреднем весе, первом полусреднем весе и легком весе, где завоевывал чемпионские титулы.