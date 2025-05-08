"Був не тим Теренсом": колишній чемпіон світу назвав фаворита пекельної битви за "абсолют"

Цього року боксерська спільнота побачить один з найочікуваніших поєдинків за останній час. Сауль Альварес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у бою проти Теренса Кроуфорда.

Ентоні Джошуа поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав фаворита протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Неоднозначний прогноз від Джошуа

Ей Джей заявив, що з нетерпінням чекає, аби подивитись пекельний мегафайт між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. На його думку, "Мисливцю", є що доводити адже він вперше битиметься у другій середній вазі.

Ентоні Джошуа розповів, кому віддасть перевагу у бою між мексиканським чемпіоном та американським боксером. Зі слів ексчемпіона світу, шанси рівні у обох бійців.

Не знаю. Коли Кроуфорд бився в останньому бою з Мадримовим, мені здається, що він був не тим Теренсом, на якого ми всі чекали. Але є інша сторона Кроуфорда. Я не знаю, тут шанси 50 на 50. Давайте оцінимо так, тому що я не можу.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року. "Канело" та "Мисливець" зустрінуться у битві в межах вечора боксу в Лас-Вегасі.

Раніше Сауль Альварес висловився про Теренса Кроуфорда. Абсолютний чемпіон світу неочікувано похвалив свого майбутнього суперника.