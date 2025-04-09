Джарон Енніс висловився щодо поєдинку Альварес – Кроуфорд. Чемпіон світу IBF назвав переможця найочікуванішого протистояння 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Хто переможе на думку Енніса

Американський боксер заявив, що Теренс Кроуфорд повинен провести легкій бій перед протистоянням із Саулем Альваресом. Це потрібно для того, щоб він звик до більших бійців, адже змінив вагову категорію.

У цьому бою варто схилятися до Канело, адже він довгий час перебуває у цій вазі. Він перемагав великих хлопців. Кроуфорд трохи менший,

– сказав Енніс.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом заплановано на вересень 2025 року. Орієнтовне місце проведення поєдинку Лас-Вегас, США.

Сауль Альварес проведе проміжний бій 3 травня. "Канело" битиметься проти Вільяма Скулла.

Теренс Кроуфорд востаннє бився проти Ісраїла Мадримова. Американець здобув важку перемогу над узбекистанським боксером.