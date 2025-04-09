Джарон Эннис высказался относительно поединка Альварес – Кроуфорд. Чемпион мира IBF назвал победителя самого ожидаемого противостояния 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Кто победит по мнению Энниса

Американский боксер заявил, что Теренс Кроуфорд должен провести легкий бой перед противостоянием с Саулем Альваресом. Это нужно для того, чтобы он привык к более крупным бойцам, ведь сменил весовую категорию.

В этом бою стоит склоняться к Канело, ведь он долгое время находится в этом весе. Он побеждал больших ребят. Кроуфорд немного меньше,

– сказал Эннис.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом запланирован на сентябрь 2025 года. Ориентировочное место проведения поединка Лас-Вегас, США.

Сауль Альварес проведет промежуточный бой 3 мая. "Канело" сразится против Уильяма Скулла.

Теренс Кроуфорд в последний раз дрался против Исраила Мадримова. Американец одержал тяжелую победу над узбекистанским боксером.