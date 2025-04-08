27-летний американский боксер сравнил вес Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. По мнению Вирджила Ортиса, Кроуфорд слишком мал для "Канело", ведь набрать вес и принадлежать к этой весовой категории, это две разные вещи, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто победит по мнению Ортиса

Временный чемпион мира добавил, что Кроуфорд, как и другие боксеры, пропускает удары. Если с Альварес попадет чистым ударом, то это может потрясти непобедимого Теренса. Ортис сделал свою ставку на победителя возможного боя.

Я думаю, что Кроуфорд слишком мал. Да, я видел, сколько он весит. Набрать вес и принадлежать к этому весу – это две разные вещи. Я бы понял, если бы Теренс дрался с кем-то меньшего калибра, но мы говорим о "Канело". Этот чувак хорош. Он руководит боксом уже очень давно. Я думаю, мы увидим чистую победу,

– заявил Ортис.

Ранее отмечалось, что Кроуфорд потеряет титул WBO, как только объявит об официальном бое с Альваресом. Пояс заберут из-за того, что звездный боксер не вернется в первый средний вес.

Справка. В начале февраля текущего 2025-го года стало известно, что бой между Кроуфордом и Альваресом перенесен на сентябрь. Звезды бокса выйдут в ринг на стадионе "Allegiant" в Лас-Вегасе (США).

Добавим, что Майк Тайсон также сделал свой прогноз на потенциальный бой Кроуфорд – Альварес.