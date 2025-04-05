Абель Санчес поделился мыслями относительно боя между "Канело" и "Охотником". Тренер назвал победителя поединка между мексиканским и американским боксерами, пишет 24 канал со ссылкой на FightHub TV.

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Кто победит по версии Санчеса

Специалист считает, что Сауль Альварес победит Теренса Кроуфорда. Санчес отметил, что "Охотник" уступает в габаритах "Канело", что может сыграть решающую роль.

Абель Санчес подчеркнул, что Кроуфорд сможет составить конкуренцию во втором среднем весе. По его мнению, Теренс может победить только 100-летнего Альвареса.

Он будет конкурентоспособным некоторое время в течение боя. Когда наступит пятый или шестой раунд, для него это уже будет спарринг,

– сказал Санчес.

Напомним, что Сауль Альварес будет драться против Уильяма Скулла 3 мая 2025 года. После этого боя ожидается официальное объявление противостояния мексиканца с Теренсом Кроуфордом.

Ранее Майк Тайсон назвал победителя боя между Альваресом и Кроуфордом. "Железный Майк" заявил, что Теренес не сможет одолеть Сауля в очном противостоянии.