Абель Санчес поділився думками стосовно бою між "Канело" та "Мисливцем". Тренер назвав переможця поєдинку між мексиканським та американським боксерами, пише 24 канал із посиланням на FightHub TV.

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Хто переможе за версією Санчеса

Спеціаліст вважає, що Сауль Альварес переможе Теренса Кроуфорда. Санчес зазначив, що "Мисливець" поступається у габаритах "Канело", що може зіграти вирішальну роль.

Абель Санчес підкреслив, що Кроуфорд зможе скласти конкуренцію у другій середній вазі. На його думку, Теренс може перемогти тільки 100-річного Альвареса.

Він буде конкурентоспроможним деякий час протягом бою. Коли настане п'ятий або шостий раунд, для нього це вже буде спаринг,

– сказав Санчес.

Нагадаємо, що Сауль Альварес битиметься проти Вільяма Скулла 3 травня 2025 року. Після цього бою очікується офіційне оголошення протистояння мексиканця із Теренсом Кроуфордом.

Раніше Майк Тайсон назвав переможця бою між Альваресом та Кроуфордом. "Залізний Майк" заявив, що Теренес не зможе здолати Сауля в очному протистоянні.