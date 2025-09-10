Вже зовсім скоро відбудеться грандіозний вечір боксу. Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда у наймасштабнішому поєдинку року в межах спортивного шоу у Лас-Вегасі.

У спортивній спільноті чимало розмов щодо бою між Альваресом – та Кроуфордом на Allegiant Stadium. Браян Макінтайр розповів, як завершиться поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Читайте також Рекордні гонорари в історії боксу: скільки зароблять Альварес та Кроуфорд

Як завершиться Альварес – Кроуфорд?

Відомий тренер спрогнозував переможця бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Браян Макінтайр вважає, що американський боксер здолає мексиканця у поєдинку.

Наставник Кроуфорда заявив, що його підопічний виглядає великим хлопцем. Тому не повинно бути сумнівів щодо того, чи знищить "Мисливець" Канело в очному протистоянні.

Слухай, ми переможемо. Ні, мене не хвилює вага. Мене це не турбує. Він його рознесе. Ми поб’ємо його дупу. Обіцяю вам. Просто дивіться,

– сказав Макінтайр.

Нагадаємо, що вечір боксу, де відбудеться бій Альварес – Канело, заплановано на 13 вересня 2025 року. Грандіозну боксерську подію транслюватиме – Netflix.

Що відомо про Альвареса та Кроуфорда?