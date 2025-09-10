"Він рознесе його": тренер Кроуфорда зробив гучну заяву перед боєм із Альваресом
- Тренер Браян Макінтайр висловився щодо бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом у Лас-Вегасі.
- Бій Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня 2025 року та буде транслюватися Netflix.
Вже зовсім скоро відбудеться грандіозний вечір боксу. Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда у наймасштабнішому поєдинку року в межах спортивного шоу у Лас-Вегасі.
У спортивній спільноті чимало розмов щодо бою між Альваресом – та Кроуфордом на Allegiant Stadium. Браян Макінтайр розповів, як завершиться поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.
Як завершиться Альварес – Кроуфорд?
Відомий тренер спрогнозував переможця бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Браян Макінтайр вважає, що американський боксер здолає мексиканця у поєдинку.
Наставник Кроуфорда заявив, що його підопічний виглядає великим хлопцем. Тому не повинно бути сумнівів щодо того, чи знищить "Мисливець" Канело в очному протистоянні.
Слухай, ми переможемо. Ні, мене не хвилює вага. Мене це не турбує. Він його рознесе. Ми поб’ємо його дупу. Обіцяю вам. Просто дивіться,
– сказав Макінтайр.
Нагадаємо, що вечір боксу, де відбудеться бій Альварес – Канело, заплановано на 13 вересня 2025 року. Грандіозну боксерську подію транслюватиме – Netflix.
Що відомо про Альвареса та Кроуфорда?
Сауль Альварес – абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі.
Теренс Кроуфорд вперше битиметься у цьому дивізіоні. До цього боксер підкорив чотири вагові категорії.
На кону поєдинку Альварес – Кроуфорд буде також спеціальний пояс від The Ring.