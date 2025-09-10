"Он разнесет его": тренер Кроуфорда сделал громкое заявление перед боем с Альваресом
- Тренер Брайан Макинтайр высказался относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе.
- Бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября 2025 года и будет транслироваться Netflix.
Уже совсем скоро состоится грандиозный вечер бокса. Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда в самом масштабном поединке года в рамках спортивного шоу в Лас-Вегасе.
В спортивном сообществе немало разговоров о бою между Альваресом – и Кроуфордом на Allegiant Stadium. Брайан Макинтайр рассказал, как завершится поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.
Как завершится Альварес – Кроуфорд?
Известный тренер спрогнозировал победителя боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Брайан Макинтайр считает, что американский боксер одолеет мексиканца в поединке.
Наставник Кроуфорда заявил, что его подопечный выглядит большим парнем. Поэтому не должно быть сомнений относительно того, уничтожит ли "Охотник" Канело в очном противостоянии.
Слушай, мы победим. Нет, меня не волнует вес. Меня это не волнует. Он его разнесет. Мы надерем ему задницу. Обещаю вам. Просто смотрите,
– сказал Макинтайр.
Напомним, что вечер бокса, где состоится бой Альварес – Канело, запланирован на 13 сентября 2025 года. Грандиозное боксерское событие будет транслировать – Netflix.
Что известно об Альваресе и Кроуфорде?
Сауль Альварес – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.
Теренс Кроуфорд впервые будет драться в этом дивизионе. До этого боксер покорил четыре весовые категории.
На кону поединка Альварес – Кроуфорд будет также специальный пояс от The Ring.